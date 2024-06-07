В Литве рассказали о десантировании подразделений НАТО на Балтике

МО Литвы: НАТО отработает десантирование подразделений в ходе учений на Балтике

Главным элементом, который будет отработан в ходе крупнейших учений военно-морских сил НАТО на Балтике Baltops 2024, станет отработка десантирования подразделений альянса. Об этом рассказали в Министерстве обороны Литвы, пишет ТАСС.

«Наибольшее внимание будет сосредоточено на операциях по высадке десанта. Учебные задачи предстоит выполнять нескольким десантным группам, которые осуществят десантирование в разных местах побережья», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сообщается, что в программу активной фазы учений, которая будет идти до 20 июня, включены тренировки с использованием подводного флота, а также отработка охраны морских коммуникаций, применения на море средств ПВО и разминирования.

Крупнейшие учения НАТО на Балтийском море Baltic Operations 2024 стартовали в среду, 5 июня. В маневрах примут участие около девяти тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса.