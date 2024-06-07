В МИД России напомнили Западу о словах Путина про НАТО

Лавров: Западу нужно усвоить слова Путина о ненападении России на НАТО

Западным странам нужно усвоить слова президента России Владимира Путина об отсутствии планов нападать на Североатлантический альянс. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Президент США Джо Байден и другие западные официальные лица должны усвоить слова Путина о ненападении России на НАТО», — отметил дипломат.

Он также добавил, что западных политиков, «говорящих иначе», нужно судить по их словам.

5 июня Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-24) высказался о том, что Россия якобы хочет напасть на НАТО. Он заявил: «Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол».