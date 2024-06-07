В Минюсте рассказали о российских ячейках гей-националистов и гендерной войне

Замглавы Минюста Свириденко: в России действовали ячейки гей-националистов

ЛГБТ-движение (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено) формировало ячейки гей-националистов, которые работали, в том числе, в России. Об этом заявил заместитель главы Министерства юстиции России Олег Свириденко, его слова приводит портал MSK1.RU.

Согласно заявлению замглавы Минюста, члены движения исповедуют экстремистские идеи, которые заключаются в готовности вести гендерную войну. По словам чиновника, озвученные им идеи движения послужили причиной запрета ЛГБТ в России.

О деятельности подобных ячеек на территории России Свириденко сообщил в отдельном комментарии порталу Daily Storm. «Они считают себя сверхчеловеками, у них сверхидеи», — рассказал он.

Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с «Лентой.ру» заявляла, что под основными признаками пропаганды понимаются формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и навязывание информации, вызывающей интерес к таким предпочтениям, а также к смене пола.