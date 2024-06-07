В Госдуме привели пример гендерного экстремизма

Депутат Госдумы Буцкая назвала гендерным экстремизмом выбор из пяти гендеров

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Гендерный экстремизм (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) может выражаться в ситуациях, когда ребенку в детском саду Германии предлагают выбрать из пяти гендеров. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ее слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Буцкая пересказала историю о том, как в Германии отец пришел в детский сад за ребенком и увидел, как его сыну воспитатель «непонятного пола» красил ногти. Когда отец спросил, зачем он это делает, воспитатель ответил, что давал возможность ребенку «попробовать, какого он пола».

«Мне это все рассказывали те русские, которые потом переезжают в Россию, понимая, что просто страшно за своего ребенка в стране, где на уровне детского сада вбивают в голову, что ты можешь быть мальчиком или девочкой», — отметила Буцкая.

Парламентарий назвала такие действия «гендерным насилием над ребенком» и добавила, что в России такого не встречала.

Ранее замглавы Министерства юстиции России Олег Свириденко заявил, что члены ЛГБТ-движения исповедуют экстремистские идеи, которые заключаются в готовности вести гендерную войну. Он заявил, что именно это стало причиной запрета ЛГБТ в России.