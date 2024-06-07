Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 7 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе депутат сельсовета выстрелил из сигнальной ракетницы и сел

Под Брянском депутату сельсовета дали 15 лет за убийство из сигнальной ракетницы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Брянской области суд приговорил 42-летнего депутата Посудичского сельского Совета народных депутатов к 15 годам лишения свободы за то, что он выстрелил в молодых людей из сигнальной ракетницы. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) России по взаимодействию со СМИ Александр Афонин.

Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда на общую сумму три миллиона рублей.

Как установил суд, по предварительным данным, преступление произошло 23 августа 2023 года. Тогда обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с молодыми людьми, которые находились около его дома. Фигурант выстрелил в одного из них из сигнальной ракетницы. В результате от полученного ранения головы, пострадавший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве 41-летний мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо на лестничном марше 20-го этажа.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      Путин пошутил про гиен

      Путин заявил о дефиците торгового баланса США

      В США оценили сроки начала пилотируемых полетов Starship

      В США заявили о подрыве мирового господства из-за собственных ошибок

      Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

      Путин порассуждал о «неквасном» патриотизме

      Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

      Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

      Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше