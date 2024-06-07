В российском регионе депутат сельсовета выстрелил из сигнальной ракетницы и сел

Под Брянском депутату сельсовета дали 15 лет за убийство из сигнальной ракетницы

В Брянской области суд приговорил 42-летнего депутата Посудичского сельского Совета народных депутатов к 15 годам лишения свободы за то, что он выстрелил в молодых людей из сигнальной ракетницы. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) России по взаимодействию со СМИ Александр Афонин.

Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда на общую сумму три миллиона рублей.

Как установил суд, по предварительным данным, преступление произошло 23 августа 2023 года. Тогда обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с молодыми людьми, которые находились около его дома. Фигурант выстрелил в одного из них из сигнальной ракетницы. В результате от полученного ранения головы, пострадавший не выжил.

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