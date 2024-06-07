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17:25, 7 июня 2024Россия

В российском регионе объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Фото: РИА Новости

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности», — написал глава области.

Другой информации Гусев не сообщил.

В ночь на пятницу, 7 июля, жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников. Александр Гусев тогда призывал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями правительства и МЧС.

Помимо того, ночью 7 июля Украина пыталась атаковать четыре региона России с помощью 28 беспилотников. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.

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      Никита Абрамов
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