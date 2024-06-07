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18:28, 7 июня 2024Экономика

В Сбербанке заявили о планах по расширению программы «Семейная ипотека»

Царев: программа «Семейная ипотека» будет расширена по поручению Путина

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Льготная программа «Семейная ипотека» будет расширена по поручению президента России Владимира Путина, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Она будет распространяться на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей, уточнил первый зампред.

«Госпрограммы становятся еще более адресными и сегодняшнее решение поможет улучшать свои жилищные условия тем семьям, которым это наиболее необходимо», — подчеркнул Царев, отметив, что только за 2023 год в рамках «Семейной ипотеки» кредитная организация выдала более 1,2 триллиона рублей.

Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6 процентов во время пленарного заседания в пятницу, 7 июня, организованного в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сделать это, по его словам, можно уже с июля текущего года.

Президент указал, что возраст детей значения не имеет. Важно только, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки.

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      Анастасия Алимпиева
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