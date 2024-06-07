В Сбербанке заявили о планах по расширению программы «Семейная ипотека»

Царев: программа «Семейная ипотека» будет расширена по поручению Путина

Льготная программа «Семейная ипотека» будет расширена по поручению президента России Владимира Путина, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Она будет распространяться на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей, уточнил первый зампред.

«Госпрограммы становятся еще более адресными и сегодняшнее решение поможет улучшать свои жилищные условия тем семьям, которым это наиболее необходимо», — подчеркнул Царев, отметив, что только за 2023 год в рамках «Семейной ипотеки» кредитная организация выдала более 1,2 триллиона рублей.

Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6 процентов во время пленарного заседания в пятницу, 7 июня, организованного в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сделать это, по его словам, можно уже с июля текущего года.

Президент указал, что возраст детей значения не имеет. Важно только, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки.