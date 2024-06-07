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21:53, 7 июня 2024Бывший СССР

В США раскрыли планы Зеленского на визит во Францию

Politico: Зеленский планирует потребовать снять ограничения на удары по РФ

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию планирует потребовать снять ограничения на удары западным оружием по территории России. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что украинские политики недовольны объемом западной помощи. Они уверены, что США и другие страны делают «недостаточно для победы Украины».

По информации Politico, Зеленский во время визита во Францию планирует поднять два вопроса. Речь идет о передаче Киеву изъятых 300 миллиардов долларов российских активов. Также украинский лидер планирует попросить разрешить удары не только по приграничной территории России.

7 июня Зеленский и президент США Джо Байден встретились во Франции, куда они прибыли на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

По итогам встречи Байден заявил о выделении Украине финансовой помощи в размере 225 миллионов долларов.

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      Евгений Силаев
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