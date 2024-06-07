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14:59, 7 июня 2024Бывший СССР

В ударе по Луганску увидели след специалистов США

Марочко: корректировать удар по Луганску могли специалисты США

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

В корректировке ракетного удара по Луганску участвовали специалисты из США. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Для запуска ракет ATACMS нужна либо пусковая установка на колёсном шасси М142 HIMARS (одна ракета), либо на гусеничном шасси M270 MLRS (две ракеты). Для наведения используется американская спутниковая система навигации NAVSTAR», — написал Марочко.

Он добавил, что для атаки по городу использовались не менее 3 единиц M270 MLRS, а ответственность, несмотря на западную помощь в наведении, несет украинская армия.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия вынуждена будет ответить на удар американскими ракетами ATACMS по Луганску. По словам Чепы, Россия должна бить по целям, уничтожение которых позволит предотвратить атаки на мирные города. Это может быть чревато разрушением инфраструктуры Украины.

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      Валентин Карант
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