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15:40, 7 июня 2024Россия

Во время выступления Путина в Черном море уничтожили украинский катер

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского катера в Черном море

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Во время выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, инцидент произошел 7 июня около 15:30 по московскому времени в юго-западной части акватории Черного моря.

«Был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота», — добавили в оборонном ведомстве.

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      Никита Абрамов
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