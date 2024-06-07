Во время выступления Путина в Черном море уничтожили украинский катер

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского катера в Черном море

Во время выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, инцидент произошел 7 июня около 15:30 по московскому времени в юго-западной части акватории Черного моря.

«Был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота», — добавили в оборонном ведомстве.