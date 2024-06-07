Военно-морские силы Украины провели учения в Черном море

Военно-морские силы Украины провели учения по высадке десанта в Черном море

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) провели учения по высадке десанта на черноморское побережье. Об этом ВМСУ сообщили в своем Telegram-канале.

«Группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков», — указано в сообщении.

Отмечено, что украинские военные отрабатывали перегруппировку, маневрирование и высадку на необорудованное побережье.

В конце апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве западные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ морским диверсиям.

«На заводе 61 коммунара расположены украинские морпехи, которых англоязычные инструктора тренируют диверсиям на море. Также на заводе собирают водные беспилотники», — утверждается в сообщении.