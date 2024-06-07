Захарова заявила о системном преследовании россиян в Европе

Захарова: преследование россиян в странах ЕС за последние годы стало нормой

Преследование россиян в государствах Европейского союза (ЕС) за последние несколько лет стало носить системный характер, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в комментарии «Известиям».

«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских», — отметила дипломат. Захарова напомнила, что права россиян на получение виз, ВНЖ и покупку недвижимости ограничены в прибалтийских и других странах ЕС.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что масштаб давления на Россию с 2022 года со стороны стран Запада является беспрецедентным. При этом Захарова подчеркнула, что события последних двух лет показали устойчивость России к международным вызовам.