Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 7 июня 2024Мир

Захарова заявила о системном преследовании россиян в Европе

Захарова: преследование россиян в странах ЕС за последние годы стало нормой

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Преследование россиян в государствах Европейского союза (ЕС) за последние несколько лет стало носить системный характер, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в комментарии «Известиям».

«За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских», — отметила дипломат. Захарова напомнила, что права россиян на получение виз, ВНЖ и покупку недвижимости ограничены в прибалтийских и других странах ЕС.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что масштаб давления на Россию с 2022 года со стороны стран Запада является беспрецедентным. При этом Захарова подчеркнула, что события последних двух лет показали устойчивость России к международным вызовам.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В нескольких секундах полета до цели. Вооруженные «Цирконами» российские корабли появятся вблизи побережья США

      Захарова заявила о системном преследовании россиян в Европе

      Байден встретится с Зеленским во Франции

      В Молдавии указали на роль транзита для поставки оружия на Украину

      Пушков оценил решение Франции передать Украине истребители Mirage

      53-летняя ведущая показала фигуру в белье для плюс-сайз-женщин

      Художница побывала на 100 свиданиях за день и поделилась впечатлениями

      Мексика отказалась от приглашения на конференцию по Украине

      Президент Аргентины отказался от участия в конференции по Украине

      Женщина внезапно набросилась на мужа и отрезала ему пенис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше