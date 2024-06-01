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14:19, 1 июня 2024Мир

Захарова назвала давление на Россию беспрецедентным

Захарова: масштаб давления на Россию с 2022 года беспрецедентный

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Масштаб давления на Россию с 2022 года со стороны стран Запада является беспрецедентным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИА «Регнум».

«20 тысяч санкций. Какие это санкции? Это торговая война. Подорванный газопровод. Какой же это подрыв? Этот теракт, который является частью той самой гибридной войны. То количество вооружений и качество этих вооружений, которое поставляется, беспрецедентно. Объемы денег и помощи, которые идут киевскому режиму, несопоставимы ни с чем, вообще ни с чем», — указала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что события последних двух лет показали устойчивость России к международным вызовам. По ее словам, российское общество продемонстрировало консолидацию, а государственность лишь окрепла.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США прощают Украине все действия, так как она является удобным инструментом для борьбы с РФ.

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