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09:06, 7 июня 2024Из жизни

Женщины объявили больного соседа педофилом и запытали его

В Великобритании две женщины обвинили соседа в педофилии и убили его

Изображение: South Yorkshire Police

В Великобритании вынесли приговор двум женщинам, которые объявили своего больного соседа педофилом и запытали в собственном доме. Об этом пишет Sky News.

36-летнюю Зои Райдер и 45-летнюю Николу Летбридж из Шеффилда приговорили к пожизненному заключению. Следствие установило, что они ворвались в квартиру 60-летнего соседа Стивена Кошичарского, обвинили его в педофилии и начали бить и пытать.

Злоумышленницы снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Записи оказались в распоряжении следствия. На одной из них женщины обнажили половые органы мужчины и угрожали искалечить его ножницами. Кошичарский умолял мучительниц остановиться, но одна из них ответила: «Думаешь, мне не наплевать?» После долгого избиения они ограбили квартиру пострадавшего и ушли.

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Как уточняет Metro, Кошичарский страдал легким расстройством психики и общался только с несколькими ближайшими друзьями. Также у него были многочисленные проблемы со здоровьем.

Мужчина смог самостоятельно вызвать скорую. Врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти не смогли. На его голове и теле насчитали 22 раны. Фатальным стал удар тяжелым тупым предметом по голове, который привел к инсульту.

Суд постановил, что обе женщины находились под воздействием наркотиков. В квартиру мужчины они ворвались с целью ограбления, а обвинениями его в педофилии пытались скрыть свои истинные намерения. Осужденные смогут подать на УДО после отбытия 13 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Флорида расправилась с одной дочерью и покалечила другую. Женщина обвинила в своих преступлениях магию вуду.

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      Никита Савин
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