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02:41, 8 июня 2024Спорт

Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ. Почему это сделали и как на решение отреагировали в Москве?

Песков назвал дискриминационным решение лишить ФШР членства в ФИДЕ на 2 года

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в пятницу, 7 июня, лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

Причиной такого решения стало то, что в ФШР входят лица под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета. Кроме того, выговор получил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, входящий в попечительский совет ФШР.

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ФШР опротестует решение ФИДЕ

Дворкович пообещал, что ФШР опротестует соответствующее решение, Федерация настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.

Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос

Аркадий Дворковичпрезидент ФИДЕ

В России заявили о дискриминации

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя лишение ФШР членства в ФИДЕ, назвал это решение дискриминационным.

Россия надеется, что решение ФИДЕ принято из-за недопонимания, которое удастся преодолеть

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

В свою очередь, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в беседе с РИА Новости назвал возмутительным и ненормальным лишение ФШР членства в ФИДЕ.

Это возмутительно! Правильно делают (в ФШР), что собираются подать протест. Напомню, FIDE была образована сто лет назад, во время Олимпийских игр 1924 года в Париже. Все, что сейчас происходит (с этой организацией), — ненормально

Анатолий Карповчемпион мира по шахматам
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Ранее из рейтинга ФИДЕ был исключен российский шахматист

31 мая стало известно об исключении российского шахматиста Сергея Карякина из рейтинга ФИДЕ за июнь, где он занимал 12-е место. Сам Карякин назвал решение техническим.

У меня не было международных партий в этот период. Нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге. Есть ли цель вернуться в рейтинг? Я не обращаю внимания на него

Сергей Карякинроссийский шахматист

В ноябре 2023 года ФИДЕ продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

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      Марина Совина
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