Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ. Почему это сделали и как на решение отреагировали в Москве?

Песков назвал дискриминационным решение лишить ФШР членства в ФИДЕ на 2 года

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в пятницу, 7 июня, лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

Причиной такого решения стало то, что в ФШР входят лица под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета. Кроме того, выговор получил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, входящий в попечительский совет ФШР.

ФШР опротестует решение ФИДЕ

Дворкович пообещал, что ФШР опротестует соответствующее решение, Федерация настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.

Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос Аркадий Дворкович президент ФИДЕ

В России заявили о дискриминации

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя лишение ФШР членства в ФИДЕ, назвал это решение дискриминационным.

Россия надеется, что решение ФИДЕ принято из-за недопонимания, которое удастся преодолеть Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В свою очередь, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в беседе с РИА Новости назвал возмутительным и ненормальным лишение ФШР членства в ФИДЕ.

Это возмутительно! Правильно делают (в ФШР), что собираются подать протест. Напомню, FIDE была образована сто лет назад, во время Олимпийских игр 1924 года в Париже. Все, что сейчас происходит (с этой организацией), — ненормально Анатолий Карпов чемпион мира по шахматам

Ранее из рейтинга ФИДЕ был исключен российский шахматист

31 мая стало известно об исключении российского шахматиста Сергея Карякина из рейтинга ФИДЕ за июнь, где он занимал 12-е место. Сам Карякин назвал решение техническим.

У меня не было международных партий в этот период. Нужно сыграть одну партию, чтобы снова оказаться в рейтинге. Есть ли цель вернуться в рейтинг? Я не обращаю внимания на него Сергей Карякин российский шахматист

В ноябре 2023 года ФИДЕ продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.