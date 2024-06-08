Среда обитания
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12:55, 8 июня 2024Среда обитания

Россиян пригласили провести выходные с экопользой

В павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ проходит «Зеленая неделя»

В павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ началась «Зеленая неделя», приуроченная к Дню окружающей среды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Для посетителей павильона организаторы подготовили лекции с экспертами и блогерами об экологических привычках и разумном потреблении. Например, в субботу, 8 июня, запланирована лекция об экологическом волонтерстве и паблик-толки о важности переработки одежды и «экологичных свиданиях».

На следующий день, 9 июня, гостей павильона приглашают посетить паблик-толк на тему «Сколько капелек яда вас окружает, или почему важно читать этикетки?». Его проведет экоэксперт Инесса Генералова.

Ранее в России увидели плюсы в глобальном потеплении. Участники ESG-форума «Три кита национальной повестки пришли к выводу, что плюсом роста температур окажется уменьшение простоев в работе, улучшение условий труда на открытом воздухе и сокращении потребления энергии за отопительный период.

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      Варвара Кошечкина
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