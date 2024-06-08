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18:00, 8 июня 2024Россия

В российском регионе в июне выпал снег

МЧС: в Магаданской области 8 июня выпал снег
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Магаданской области выпал снег. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в Telegram.

«Лето не перестает нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег», — рассказали в ведомстве.

Жителей и гостей Магаданской области предупредили, что в ночь с 8 на 9 июня в регионе продолжит идти снег с дождем. В воскресенье в Магадане воздух прогреется до 6 градусов Цельсия.

В МЧС также напомнили правила использования обогревателей, печей и отопительных котлов. В ведомстве обратили внимание на необходимость отключать на ночь электроприборы и не использовать их в качестве сушилки для вещей во избежание пожара.

6 июня стало известно, что снег также выпал в Норильске. Для уборки образовавшихся сугробов на улицы города вышло почти 20 единиц техники.

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      Екатерина Грищенко
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