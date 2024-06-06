69-я параллель
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12:27, 6 июня 202469-я параллель

На улицы российского города в начале июня вышла снегоуборочная техника

Снегоуборочная техника приступила к расчистке июньского снега в Норильске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На улицы Норильска для уборки снега вышло почти 20 единиц коммунальной техники. Об этом сообщает портал «Таймырский Телеграф».

Как сообщает портал, снегоуборочную технику вывели после сильного снегопада, который прошел в городе в начале июня. Снег был настолько сильный, что на улицах города образовались сугробы, а коммунальщикам пришлось приостановить ремонт дорожного покрытия.

Из-за неожиданного летнего снегопада службам ЖКХ пришлось снова ставить на технику зимнее оборудование, и так как этот процесс может занимать несколько дней, к работе подключились не все снегоуборочные машины, имеющиеся в городе.

Ранее сообщалось, что в конце мая в городе Копейске Челябинской области жилой дом ушел под воду. Из-за того что там нет системы ливневой канализации, в период таяния снега уровень воды в расположенном неподалеку от дома пруду так повысился, что тот переполнился, и вода начала заливать дома.

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      Марк Леонов
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