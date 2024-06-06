На улицы российского города в начале июня вышла снегоуборочная техника

Снегоуборочная техника приступила к расчистке июньского снега в Норильске

На улицы Норильска для уборки снега вышло почти 20 единиц коммунальной техники. Об этом сообщает портал «Таймырский Телеграф».

Как сообщает портал, снегоуборочную технику вывели после сильного снегопада, который прошел в городе в начале июня. Снег был настолько сильный, что на улицах города образовались сугробы, а коммунальщикам пришлось приостановить ремонт дорожного покрытия.

Из-за неожиданного летнего снегопада службам ЖКХ пришлось снова ставить на технику зимнее оборудование, и так как этот процесс может занимать несколько дней, к работе подключились не все снегоуборочные машины, имеющиеся в городе.

Ранее сообщалось, что в конце мая в городе Копейске Челябинской области жилой дом ушел под воду. Из-за того что там нет системы ливневой канализации, в период таяния снега уровень воды в расположенном неподалеку от дома пруду так повысился, что тот переполнился, и вода начала заливать дома.