Обнаружен пропавший при загадочных обстоятельствах в отпуске телеведущий

Телеведущего Майкла Мосли нашли без признаков жизни неподалеку от пляжа в Греции

Обнаружен пропавший при загадочных обстоятельствах в отпуске британский врач, журналист и телеведущий Майкл Мосли. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что Мосли без признаков жизни нашли у забора в скалистой местности неподалеку от пляжа на греческом острове Сими, где он отдыхал вместе с семьей. Вычислить местоположение мужчины удалось с помощью камер видеонаблюдения. Так, на одной из последних записей он прогуливался с зонтом рядом с пристанью в деревне Педи.

Известно, что в длившихся пять дней поисках ведущего дней были задействованы полицейские, пожарные, собаки, вертолеты, дроны и местные жители. В дальнейшем будет проведено официальное опознание британца.

Майкл Мосли прославился в Великобритании как ведущий программ о биологии и медицине на канале «Би-би-си». Также он снял для канала несколько документальных фильмов, посвященных здоровью.

В июне 2023 года также сообщалось об исчезновении австралийского ведущего Мэтта Дорана. Он перестал выходить на связь после того, как редакция дала ему задание сделать репортаж о ДТП со свадебным автобусом. Впоследствии правоохранительные органы установили местонахождение журналиста. Его нашли в кафе недалеко от места ДТП.