После попадания ракеты на судне у берегов Йемена начался пожар

Пожар на атакованных хуситами судах в Аденском заливе локализовали

После попадания ракеты на находящемся в Аденском заливе корабле начался пожар. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что в момент происшествия судно находилось в 70 морских милях от йеменского города Аден. По словам капитана корабля, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент судно следует в порт. Как сообщили в специализирующаяся на морской безопасности британской компании Ambrey, в результате попадания ракеты пожар также вспыхнул на еще одном судне. Там уточнили, что в обоих случаях возгорание удалось локализовать.

Ранее в UKMTO сообщили о нападении на судно вблизи берегов Йемена. По данным ведомства, капитан корабля уведомил об инциденте в 150 километрах юго-восточнее порта Адена.