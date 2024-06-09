Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 9 июня 2024Мир

После попадания ракеты на судне у берегов Йемена начался пожар

Пожар на атакованных хуситами судах в Аденском заливе локализовали

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

После попадания ракеты на находящемся в Аденском заливе корабле начался пожар. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что в момент происшествия судно находилось в 70 морских милях от йеменского города Аден. По словам капитана корабля, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент судно следует в порт. Как сообщили в специализирующаяся на морской безопасности британской компании Ambrey, в результате попадания ракеты пожар также вспыхнул на еще одном судне. Там уточнили, что в обоих случаях возгорание удалось локализовать.

Ранее в UKMTO сообщили о нападении на судно вблизи берегов Йемена. По данным ведомства, капитан корабля уведомил об инциденте в 150 километрах юго-восточнее порта Адена.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

      Рудковская объяснила решение взыскать миллионы с ушедшей от Плющенко фигуристки

      В ДНР допустили снижение мобилизационного возраста на Украине

      Горящий солдат ВСУ выбрался из бронемашины после прилета дрона в десантный отсек

      Готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции

      В Подмосковье продавец хот-догов домогался 10-летней девочки

      Военкор сообщил об отходе ВСУ из Часов Яра

      После попадания ракеты на судне у берегов Йемена начался пожар

      Бобровский установил рекорд в матче финала Кубка Стэнли

      Семь человек спасли из-под завалов жилого дома в Луганске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше