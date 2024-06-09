Умерла актриса из греческой версии сериала «Моя прекрасная няня»

Умерла актриса из греческой версии «Моей прекрасной няни» Стилианопулу

Ушла из жизни актриса из греческой версии сериала «Моя прекрасная няня» Деспина Стилианопулу. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщили ее родственники.

Артистка скончалась на 93-м году жизни в окружении семьи. Начав карьеру в 1960-м году, она отметилась ролями в десятках кинофильмов и комедийных телесериалов. Греческая адаптация «Моей прекрасной няни» выходила на экраны в 2003-2005 годах.

30 мая родные актрисы Анастасии Заворотнюк сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало. Артистка скончалась в возрасте 53 лет от онкологического заболевания.