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22:05, 9 июня 2024Культура

Умерла актриса из греческой версии сериала «Моя прекрасная няня»

Умерла актриса из греческой версии «Моей прекрасной няни» Стилианопулу
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ушла из жизни актриса из греческой версии сериала «Моя прекрасная няня» Деспина Стилианопулу. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщили ее родственники.

Артистка скончалась на 93-м году жизни в окружении семьи. Начав карьеру в 1960-м году, она отметилась ролями в десятках кинофильмов и комедийных телесериалов. Греческая адаптация «Моей прекрасной няни» выходила на экраны в 2003-2005 годах.

30 мая родные актрисы Анастасии Заворотнюк сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало. Артистка скончалась в возрасте 53 лет от онкологического заболевания.

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      Марина Совина
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