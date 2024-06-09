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17:59, 9 июня 2024Мир

В Риме воры ограбили магазин Bulgari на полмиллиона евро

Il Messaggero: воры ограбили ювелирный магазин Bulgari в Риме на 500 тысяч евро

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники ограбили ювелирный магазин Bulgari на улице Виа деи Кондотти в Риме, суммарный ущерб от действий воров составил около 500 тысяч евро. Об инциденте сообщает местная газета Il Messaggero.

Уточняется, что правонарушители проникли в магазин около полуночи через отверстие в полу одного из служебных помещений и украли ювелирные изделия стоимостью около 30 тысяч евро каждое. Банда состояла из пяти человек, все воры были в масках и балаклавах.

Полицейские занимаются расследованием кражи. Сейчас у представителей местных правоохранительных органов есть записи с системы видеонаблюдения, установленной в ювелирном магазине. Они также получили доступ к камерам в соседних магазинах и на городских улицах.

Ранее в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области рассказали о вынесенном в отношении бывшего генерального директора компаний «Вавилон» и «Ар Деко» Владимира Березина приговоре. Его осудили на 7 лет по статье о мошенничестве за хищение ювелирных украшений на общую сумму 460 миллионов рублей. Отбывать срок Березин будет колонии общего режима.

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      Анатолий Акулов
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