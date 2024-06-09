В РПЦ призвали молиться за украинских уклонистов

Кипшидзе: РПЦ призывает молиться за украинских уклонистов

Украинская власть выступает против православия, поэтому нужно молиться за украинских уклонистов. С таким призывом выступил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что молиться нужно за тех, кто пытается спастись от мобилизации, не потому что не любят страну, а потому что «не хотят быть пешками в руках действующей власти» и не хотят на фронте «погибнуть за интересы заокеанских хозяев».

«Политический мейнстрим, который исходит от [президент Владимира] Зеленского, кстати, не являющегося христианином, носит антиправославный, антицерковный характер», — поведал Кипшидзе. По его словам, православная церковь на Украине остается церковью большинства.

8 июня сообщалось, что украинский суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в вооруженных силах. Уроженец Донецка получил пять лет тюрьмы.