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23:45, 9 июня 2024Россия

В РПЦ призвали молиться за украинских уклонистов

Кипшидзе: РПЦ призывает молиться за украинских уклонистов
Вахтанг Кипшидзе

Вахтанг Кипшидзе. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Украинская власть выступает против православия, поэтому нужно молиться за украинских уклонистов. С таким призывом выступил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что молиться нужно за тех, кто пытается спастись от мобилизации, не потому что не любят страну, а потому что «не хотят быть пешками в руках действующей власти» и не хотят на фронте «погибнуть за интересы заокеанских хозяев».

«Политический мейнстрим, который исходит от [президент Владимира] Зеленского, кстати, не являющегося христианином, носит антиправославный, антицерковный характер», — поведал Кипшидзе. По его словам, православная церковь на Украине остается церковью большинства.

8 июня сообщалось, что украинский суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в вооруженных силах. Уроженец Донецка получил пять лет тюрьмы.

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      Марина Совина
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