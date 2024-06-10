Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Вологду самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета «Вологодского авиационного предприятия» попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Вологду Як-40 в воскресенье, 9 июня. Экипаж доложил об ослеплении лазером синего цвета при заходе российского лайнера на посадку.

Несмотря на произошедшее, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Никто не пострадал.

Ранее пьяный мужчина открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Инцидент случился на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку. По словам очевидцев, россиянин говорил, что ему жарко, и хотел быстрее покинуть воздушное судно.