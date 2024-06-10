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18:13, 10 июня 2024Путешествия

Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Вологду самолета попытались ослепить лазером в небе

Фото: Unsplash

Пилотов самолета «Вологодского авиационного предприятия» попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Вологду Як-40 в воскресенье, 9 июня. Экипаж доложил об ослеплении лазером синего цвета при заходе российского лайнера на посадку.

Несмотря на произошедшее, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Никто не пострадал.

Ранее пьяный мужчина открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Инцидент случился на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку. По словам очевидцев, россиянин говорил, что ему жарко, и хотел быстрее покинуть воздушное судно.

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      Фариза Бацазова
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