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14:23, 10 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами

«Царьград»: адвокаты призвали проверять загранпаспорта при получении

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Адвокаты в эфире программы «Царьград. Главное» предупредили россиян, что ошибки в загранпаспортах могут привести не только к испорченному отпуску, но и потере денег. Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание перед поездкой за границу.

Адвокат Алишер Захидов напомнил, что с января 2023 года в России действует новый закон о пересечении государственной границы. Однако после того, как объединили базы МВД по выдаче загранпаспортов и общероссийских паспортов, возник ряд проблем, включая выдачу документов с ошибками.

«Когда в паспорте пишут, что место рождения — "Ямало-Немецкий автономный округ", и выдают паспорт мужчине, а у него пол женский, то, конечно, комментарии излишни. Потому что и так понятно, что там с русским языком не все в порядке. Это понимает компьютер, когда красным подчеркивает», — предупредил эксперт.

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По словам адвоката, в России работает биометрия, поэтому человек, выдающий себя за кого-то другого, сразу будет обнаружен. Однако изменение черт лица может создать проблемы при выезде за границу, отметил Захидов, добавив, что больше всего рискуют женщины, которые «любят делать разные подколы», изменяя лицо до неузнаваемости.

Захидов отметил, что некоторые страховые компании предполагают такие риски, как изъятие загранпаспорта, и могут их покрыть. Однако все усложняется, если дело касается судебных разбирательств. «Потому что как только ты в МФЦ получаешь паспорт и подписываешься — считается, что ты все проверил и со всем согласен. И суды, я подчеркиваю, крайне неохотно рассматривают такие дела», — заявил он.

В частности, у сотрудников ФСБ могут возникнуть вопросы, если у человека, например, в графе «Место рождения» стоит Свердловск вместо Екатеринбурга, а в имени вместо ё стоит е. Из-за таких моментов у людей часто срывается отпуск, им приходится добиваться справедливости в судебных органах.

«Единственное, что я могу порекомендовать, это при получении загранпаспорта взять общегражданский паспорт и зарубежный, новый, и скрупулезно все проверить: пол, фамилия, место рождения, аббревиатуры, перевод на английский язык», — заключил Захидов.

Юрист, член Союза адвокатов России и Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко добавил, что если МВД выдало паспорт с ошибкой, то гражданин вправе обратиться с иском в суд о взыскании убытков и компенсации морального вреда.

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