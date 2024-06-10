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15:39, 10 июня 202469-я параллель

Россияне отправились спасать гигантское морское животное весом в десятки тонн

Глава Росприроднадзора Радионова: в Териберке спасают попавшего в сети кита

Фото: Andrew Bain / Unsplash

Россияне отправились спасать гигантское морское животное весом в два десятка тонн — горбатого кита. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По заявлению чиновницы, кит оказался в опасности близ поселка Териберка — животное запуталось в сетях и не смогло выбраться самостоятельно. «Для спасения запутавшегося в сетях горбатого кита прибывают специалисты из общественных организаций "Совет по морским млекопитающим" и "Друзья океана"», — сообщила Радионова.

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По ее словам, во время выхода в море экоактивисты оценят состояние попавшего в сети кита. «Делается все возможное, чтобы помочь животному», — сообщила чиновница.

Ранее, в начале февраля 2024 года, сообщалось, что группа косаток из России застряла в дрейфующих льдах у берегов Японии. Группу примерно из 15 косаток заметили в дрейфующих льдах в районе японского города Раусу на побережье Кунаширского пролива.

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      Марк Леонов
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