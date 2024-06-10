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16:55, 10 июня 2024Россия

Российский регион подвергся массовому обстрелу и атакам БПЛА

Белгородская область подверглась массовому обстрелу и атакам БПЛА

Фото: Reuters

Белгородская область подверглась массовому обстрелу и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В трех населенных пунктах Грайворонского городского округа зафиксированы повреждения. Между поселками Чапаевский и Горьковский в кабину КамАЗа, стоявшего на окраине поля, влетел дрон. К счастью, в момент атаки в транспортном средстве никого не было. Чуть позже по тому же месту был осуществлен обстрел — в одном из тракторов выбито лобовое стекло», — написал он.

Еще один дрон сдетонировал в селе Безымено на территории частного жилого домовладения. Повреждения получила хозяйственная постройка, также в доме оказались выбиты окна и посечен фасад. В селе Мокрая Орловка FPV-дрон атаковал коммерческий объект.

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В селе Богун-Городок Борисовского района беспилотник сбросил боеприпас. В результате атаки загорелась кровля частного дома. Еще один дрон-камикадзе повредил линию электропередачи в селе Борисовка Волоконовского района. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области три человека получили ранения при атаке ВСУ. Пострадавшими оказались мужчина и две женщины. Жителя Шебекино со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 в Белгороде.

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      Никита Абрамов
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