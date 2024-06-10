Цены на жилье в Сочи и Крыму сравнили

РНКБ: по расценкам на жилье Сочи значительно проигрывает Крыму

Сочи значительно проигрывает Крыму по расценкам на недвижимость. К такому выводу пришел председатель правления РНКБ Михаил Якунин в беседе с «Известиями».

«(...) По уровню цен на квартиры Крым значительно выигрывает, например, по сравнению с Сочи. Сейчас можно купить недвижимость, апартаменты на берегу, на первой линии за вполне разумные деньги», — заявил банкир. Ставки по ипотеке на полуострове одни из самых низких. Так, ставка по кредиту на вторичные квартиры в Крыму без госпрограмм начинается от 14,9 процента.

В то же время маршрут до Крыма ввиду политической ситуации стал хоть и сложнее, но «интереснее». «Многие, кто ездят, путешествует через Краснодарский край, например, останавливаясь на винодельнях. Для них это получается целая экскурсия. При этом путь до Крыма уже занимает существенно больше времени, это правда», — поделился Якунин. По его словам, в конечном итоге логистика восстановится и цены поднимутся, поэтому инвестировать в местное жилье нужно сейчас.

Ранее аналитики зафиксировали рекордный спрос на недвижимость в Крыму. По подсчетам специалистов, покупательская активность достигла самого высокого показателя за год.