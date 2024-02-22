Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:16, 22 февраля 2024Среда обитания

Россияне бросились покупать жилье в Крыму

«Домус»: спрос на жилье в Крыму вырос на рекордные 32,9 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму зафиксировали рекордный рост спроса на жилье. О том, что россияне бросились покупать недвижимость на полуострове, «Ленте.ру» сообщили эксперты строительной компании «Домус».

По итогам января 2024 года спрос увеличился на 32,9 процента относительно декабря 2023-го. В рамках ежемесячной динамики рост покупательской активности произошел впервые за четыре месяца, а также стал самым значительным за последний год. При этом январский спрос оказался на 15 процентов ниже показателя аналогичного периода 2023 года.

Соучредитель «Домуса» Геннадий Рудаков отметил изменения в структуре спроса на крымское жилье. По его словам, недвижимостью на полуострове стали чаще интересовать материковые покупатели — их доля составляет 70 процентов. В 2024 году эксперты ожидают стабильного интереса местной недвижимостью. Согласно прогнозам, спрос останется на нынешнем уровне или покажет небольшой рост.

Ранее стало известно, что выставленная на продажу национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      В России отреагировали на оскорбление Байдена в адрес Путина

      Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»

      На Украине взорвали СВУ с листовками против мобилизации

      Медведев объяснил свой пост с фразой «я их ненавижу»

      Названы причины для выселения квартиранта из жилья

      Медведев сообщил о планах перевести программное обеспечение на российские рельсы

      Раскрыт секрет упражнения «открытие книги»

      Медведев высказался о «голой вечеринке» Ивлеевой

      Появились подробности законопроекта Зеленского о демобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше