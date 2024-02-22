Россияне бросились покупать жилье в Крыму

«Домус»: спрос на жилье в Крыму вырос на рекордные 32,9 %

В Крыму зафиксировали рекордный рост спроса на жилье. О том, что россияне бросились покупать недвижимость на полуострове, «Ленте.ру» сообщили эксперты строительной компании «Домус».

По итогам января 2024 года спрос увеличился на 32,9 процента относительно декабря 2023-го. В рамках ежемесячной динамики рост покупательской активности произошел впервые за четыре месяца, а также стал самым значительным за последний год. При этом январский спрос оказался на 15 процентов ниже показателя аналогичного периода 2023 года.

Соучредитель «Домуса» Геннадий Рудаков отметил изменения в структуре спроса на крымское жилье. По его словам, недвижимостью на полуострове стали чаще интересовать материковые покупатели — их доля составляет 70 процентов. В 2024 году эксперты ожидают стабильного интереса местной недвижимостью. Согласно прогнозам, спрос останется на нынешнем уровне или покажет небольшой рост.

Ранее стало известно, что выставленная на продажу национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей.