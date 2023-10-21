В Крыму рассказали о спросе на покупку квартиры Зеленского

Константинов: квартира Зеленского в Крыму пользуется повышенным спросом

Выставленная на продажу национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Как отметил Константинов, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, в том числе квартира четы Зеленских, а также торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения. Он отметил, что бывшее жилье украинского президента – самый востребованный на торгах среди размещенных объектов.

Ранее национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставили на продажу. Организатором аукциона является распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метра.

Бывшая квартира Зеленского располагается в элитном жилом комплексе «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. По словам риелтора элитного жилья Алексея Рачкова, высокая цена связана с уникальностью объекта.