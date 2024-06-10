Сообщение о поражении ВСУ российского истребителя Су-57 опровергли

МО опровергло сообщение о поражении российского Су-57 на аэродроме Ахтубинска

Опубликованное Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины сообщение о том, что дроны ВСУ поразили российский Су-57 на территории аэродрома Ахтубинска, опровергли в Министерстве обороны России.

Утверждалось, что 8 июня на территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области был поражен многоцелевой истребитель Су-57. В подтверждение этого заявления ГУР ссылалось на спутниковые снимки стоянки самолета. Как указало украинское ведомство, на этих снимках видно, что 7 июня Су-57 цел, в то время как уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что беспилотники ВСУ действительно пытались атаковать один из объектов в регионе в ночь на 8 июня. «Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — написал он. Губернатор также призвал граждан не поддаваться на провокации и пообещал лично информировать обо всех значимых событиях.

Министерство обороны России также отчиталось об уничтожении в ночь на 8 июня трех украинских БПЛА над территорией Астраханской области. О якобы успешной атаке на истребитель Су-57 не сообщалось. Напротив, в беседе с kp.ru в Минобороны информацию опровергли. «Нет данных о том, что самолет пострадал. Все истребители находятся в безопасности», — сказали в оборонном ведомстве. Вероятно, один из украинских беспилотников развалился в воздухе, и его части упали на самолетную площадку — именно следы падения видны на спутниковых снимках, распространенных разведкой Украины.

В Госдуме между тем тоже призвали не доверять заявлениям ГУР о поражении истребителя Су-57. «Даже если где-то произойдет какая-то техническая авария, то разведка Украины либо Служба безопасности Украины тут же заявят, что это их рук дело», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Информация об уничтожении истребителя в Ахтубинске распространилась в российских СМИ. Материал с опровержением этих сведений опубликовали региональный портал «Южный федеральный», Ura,ru, аналитическая статья появилась у NEWS.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

