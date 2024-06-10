В США забили тревогу из-за решения Украины

Правозащитник Барака: истребители F-16 в ЕС станут законными целями для России

Переданные Украине истребители F-16, которые будут базироваться в странах — членах Европейского союза (ЕС), станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X.

«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями», — написал Барака.

По его словам, в таком случае страны НАТО могут воспринять удары по истребителям как нападение на альянс. Политик подчеркнул, что руководство США и ЕС «желает всем нам смерти».

Также сообщалось, что, по данным издания Politico, Украина может получить F-16 уже этим летом. Издание сообщило, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Киеву более 60 бортов.