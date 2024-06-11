Алиев поздравил Путина с Днем России

Алиев отправил Путину поздравительное письмо в преддверии Дня России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо российскому коллеге Владимиру Путину в преддверии Дня России, передает ТАСС.

«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником — Днем России», — указано в письме Алиева.

Он добавил, что основой развития отношений между Азербайджаном и Россией являются прочные традиции дружбы и добрососедства между народами стран.

«В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России — благополучия и процветания», — заключил в своем поздравлении азербайджанский лидер.

Ранее правительство Сербии во главе с премьер-министром страны Милошем Вучевичем практически в полном составе посетило прием в честь Дня России в российском посольстве в Белграде.