Алиев поздравил Путина с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо российскому коллеге Владимиру Путину в преддверии Дня России, передает ТАСС.
«От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником — Днем России», — указано в письме Алиева.
Он добавил, что основой развития отношений между Азербайджаном и Россией являются прочные традиции дружбы и добрососедства между народами стран.
«В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России — благополучия и процветания», — заключил в своем поздравлении азербайджанский лидер.
Ранее правительство Сербии во главе с премьер-министром страны Милошем Вучевичем практически в полном составе посетило прием в честь Дня России в российском посольстве в Белграде.