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15:58, 10 июня 2024Мир

Правительство Сербии во главе с премьером посетило прием в честь Дня России

Правительство Сербии во главе с Вучевичем посетило прием в честь Дня России
СюжетСанкции против России:
Милош Вучевич

Милош Вучевич. Фото: Marko Djurica / Globallookpress.com

Правительство Сербии во главе с премьер-министром страны Милошем Вучевичем практически в полном составе посетило прием в честь Дня России в российском посольстве в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно сейчас сохранение и защита наших традиционных и религиозных ценностей, духовных связей (...) Для нас лучшая опция то, что Сербия в двустороннем сотрудничестве думает о своих национальных интересах», — заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, который вместе с супругой торжественно встречал гостей.

По словам Боцан-Харченко, Россия готова к диалогу о расширении сотрудничества и интеграций с Сербией. Он отметил, что Белград указывает на свои национальные интересы и не присоединится к санкциям против России, что дает возможности для развития отношений.

Отмечается, что на приеме в российском диппредставительстве также присутствовали председатель парламента Сербии Ана Брнабич, глава МИД Марко Джурич, вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич и другие высокопоставленные чиновники, политики и деятели искусств.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за грядущих перемен в мире необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком. Глава государства также вспомнил бомбардировки Сербии силами Североатлантического альянса, которые он назвал незаконной и преступной агрессией.

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      Виктория Кондратьева
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