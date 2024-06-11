Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:20, 11 июня 2024Моя страна

Провалившуюся в погреб лошадь спасли из заточения в Приморье

Белая лошадь по кличке Багира провалилась в погреб и была спасена в Приморье

Фото: МЧС Приморского края

В Приморье лошадь белой масти по кличке Багира провалилась в погреб и была спасена спустя четырехчасовой операции сотрудников МЧС. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram.

Сообщается, что животное пропало на двое суток, вследствие чего его хозяйка обратилась за помощью. Выяснилось, что кобыла провалилась в погреб около одного метра глубиной, находящегося в заброшенном доме.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

На место происшествия выехали эксперты поисково-спасательного подразделения, которые расширили проем погреба с помощью специальных инструментов, а затем вытащили лошадь на подъемнике из заточения.

«Белогривая вела себя очень буйно, для безопасности спасатели вручную соорудили деревянный щит, на который поставили напуганное животное», — уточняется в сообщении. По данным специалистов, жизни лошади ничего не угрожает, и она вернулась к своим хозяевам.

В апреле россияне заметили «летающего» коня и засняли его на видео. В Оренбурге произошел потоп, вследствие которого участок со стойлом для животного залило водой. По этой причине хозяева забрали его в жилой дом, сделав на подоконнике кормушку.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Расстрелянный экс-мэр Купянска погиб в больнице

      Путин прокомментировал желание Турции присоединиться к БРИКС

      В Россию прекратят поставлять американский препарат от диабета

      Назван город с самым вкусным мороженым в России

      Провалившуюся в погреб лошадь спасли из заточения в Приморье

      Заслуженного учителя России заподозрили в развращении школьниц

      Путин анонсировал встречу с Эрдоганом

      Apple пообещала не сливать данные пользователей

      ВСУ за день атаковали девять населенных пунктов в российском регионе

      Названа возможная дата выезда Сафонова из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше