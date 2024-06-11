Провалившуюся в погреб лошадь спасли из заточения в Приморье

Белая лошадь по кличке Багира провалилась в погреб и была спасена в Приморье

В Приморье лошадь белой масти по кличке Багира провалилась в погреб и была спасена спустя четырехчасовой операции сотрудников МЧС. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram.

Сообщается, что животное пропало на двое суток, вследствие чего его хозяйка обратилась за помощью. Выяснилось, что кобыла провалилась в погреб около одного метра глубиной, находящегося в заброшенном доме.

На место происшествия выехали эксперты поисково-спасательного подразделения, которые расширили проем погреба с помощью специальных инструментов, а затем вытащили лошадь на подъемнике из заточения.

«Белогривая вела себя очень буйно, для безопасности спасатели вручную соорудили деревянный щит, на который поставили напуганное животное», — уточняется в сообщении. По данным специалистов, жизни лошади ничего не угрожает, и она вернулась к своим хозяевам.

В апреле россияне заметили «летающего» коня и засняли его на видео. В Оренбурге произошел потоп, вследствие которого участок со стойлом для животного залило водой. По этой причине хозяева забрали его в жилой дом, сделав на подоконнике кормушку.