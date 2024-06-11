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11:57, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщения о массовом выселении жителей Херсонской области не нашли подтверждения

Сообщения о выселении жителей Херсонской области из домов не нашли подтверждения
СюжетНаселение России:

Фото: Alina Smutko / Reuters

На официальном сайте украинского Центра национального сопротивления в субботу, 8 июня, был опубликован материал, в котором утверждалось, что в Херсонской области зафиксированы случаи массового выселения жителей из собственных домов — их жилье якобы отдают военным Вооруженных сил (ВС) России и таким образом привлекают людей к вступлению в ряды армии. Данные сведения не нашли реального подтверждения.

Авторы публикации сообщили, что подобные действия осуществляются под различными предлогами — эвакуации на фоне обстрелов, угрозы стихийного бедствия или путем запугивания «мобилизацией или тюремным сроком». Кроме того, владельцам жилья якобы мешают вернуться домой с помощью организации дополнительных контрольно-пропускных пунктов.

Эвакуация жителей Херсонской области действительно осуществлялась, но, как объясняли местные власти, имела веские причины. К примеру, в 2022 году занимавший на тот момент должность врио губернатора региона Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра ввиду постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры и опасности разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Бывший замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов тогда подчеркивал, что данное решение не имеет принудительного характера. В 2023 же году жителям Херсонщины предложили покинуть районы, пострадавшие в результате разрушения плотины Каховской ГЭС — в июне прошлого года были затоплены 14 населенных пунктов с населением около 16 тысяч человек на правом берегу Днепра и 14 с населением около 22 тысяч человек — на левом.

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В России на данный момент не ведутся мобилизационные мероприятия — граждане поступают на военную службу в интересах спецоперации на Украине добровольно. В Минобороны России в апреле уточнили, что с начала текущего года в ВС страны зачислено уже более 100 тысяч контрактников.Этой категории положены определенные социальные гарантии: в частности, денежное довольствие, которые можно тратить по собственному усмотрению, в том числе на покупку жилья, а также возможность быстро приобрести жилплощадь в любом регионе страны за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему. Участники спецоперации могут приобрести квартиру на вторичном рынке по льготной ставке в 2 процента годовых — соответствующее решение было согласовано российским правительством во исполнение поручения президента.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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