В Ереване протестующие перекрыли улицу цепями

Протестующие в Ереване перекрыли цепями проспект Мясникяна

В рамках акции неповиновения сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» перекрыли цепями проспект Мясникяна в Ереване. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения».

В городе образовались пробки, так как цепи не позволяют машинам проехать. Полицейским пришлось разбивать их подручными средствами.

Проспект Мясникяна соединяет спальные районы и центр Еревана.

Протестующие в Армении выступают за свержение действующего премьер-министра Никола Пашиняна из-за его решения о передаче нескольких приграничных сел Азербайджану.

Ранее стало известно, что армянский парламент рассмотрит проект об отставке правительства. Обсуждение этого вопроса состоится 17 июня.