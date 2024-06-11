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09:42, 11 июня 2024Бывший СССР

В Ереване протестующие перекрыли улицу цепями

Протестующие в Ереване перекрыли цепями проспект Мясникяна

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости»

В рамках акции неповиновения сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» перекрыли цепями проспект Мясникяна в Ереване. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения».

В городе образовались пробки, так как цепи не позволяют машинам проехать. Полицейским пришлось разбивать их подручными средствами.

Проспект Мясникяна соединяет спальные районы и центр Еревана.

Протестующие в Армении выступают за свержение действующего премьер-министра Никола Пашиняна из-за его решения о передаче нескольких приграничных сел Азербайджану.

Ранее стало известно, что армянский парламент рассмотрит проект об отставке правительства. Обсуждение этого вопроса состоится 17 июня.

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      Илья Таксюр
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