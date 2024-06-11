Раскрыты лайфхаки для борьбы с жарой без кондиционера и вентилятора

Эксперт Васильев: плотные шторы спасут от парникового эффекта в летнюю жару

Занавесив окна плотными шторами в летнюю жару, можно предотвратить появление парникового эффекта в квартире. Как спастись от духоты и зноя без кондиционера и вентилятора, «Ленте.ру» рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

С самого утра на окна стоит вешать мокрые занавески или простыни — за счет испарения воды они будут поддерживать в комнате прохладу. Регулярно смачивать можно и одежду — к примеру, японцы в жаркие дни повязывают на шее мокрый платок. В такое время одежду и постельное белье не помешает держать в холодильнике. Летом холодильник стоит разгрузить от продуктов во избежание перегрева компрессора. Духовка, плита, утюг и полотенцесушитель лишь усилят духоту в квартире — летом пользоваться ими следует реже. Кроме того, по словам Васильева, справиться с жарой можно, выпив горячий чай. Напиток ускорит потоотделение, объяснил собеседник редакции.

Использовать фольгу на окнах специалист не советует — многие россияне ошибочно считают, что материал отражает солнечные лучи, благодаря чему воздух не нагревается. В качестве альтернативы Васильев рекомендует применять зеркальную пленку — она создает барьер для тепла, не лишая комнату естественного света. Лучший вариант для квартиры — пленка с показателем отсечения тепла от 15 до 35 процентов.

Другой лайфхак, ранее предложенный экспертами, — расставить по комнатам бутылки с замороженной водой. Помимо этого, специалисты советуют обновить утеплитель в квартире, установить вентиляцию с приточно-вытяжной установкой и выбирать окна с низкоэмиссионным стеклопакетом.