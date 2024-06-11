Золотой пистолет, деньги, особняки и машины в ходе обыска в КЧР попали на видео

Силовики изъяли деньги и золотой пистолет у чиновников КЧР по делу о хищениях

В российском регионе ФСБ изобличила чиновников в хищении 60 миллионов рублей

Начало событий в новости В российском регионе ФСБ изобличила чиновников в хищении 60 миллионов рублей

В Карачаево-Черкесской республике (КЧР) силовики провели обыски у высокопоставленных чиновников и правоохранителей, подозреваемых в хищении 60 миллионов рублей, выделенных на развитие сельского хозяйства региона. Видео оперативных мероприятий публикует «РГ».

На кадрах видны особняки подозреваемых, гаражи с автомобилями дорогостоящих марок, ювелирные украшения, золотой пистолет, наличные деньги.

Ранее 11 июня ФСБ сообщила о пресечении преступной деятельности организованной преступной группировки (ОПГ) из чиновников и силовиков КЧР. Они занимались хищением целевых субсидий, выделенных на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства КЧР». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). У них проведены обыски.