Два пассажирских самолета сменили курс из-за атаки дронов в российском городе

Самолеты двух российских авиакомпаний сменили курс из-за атаки БПЛА в Саратове

В Саратовской области объявляли план «Ковер» из-за атаки дронов. В результате налета БПЛА два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы, сообщила газета «Коммерсант».

По данным источника, курс сменили воздушные суда двух российских авиакомпаний, которые следовали в Саратов из Москвы. Один рейс перенаправили в Самару, он уже прилетел в город назначения и вернулся в столицу.

Другой самолет сменил курс и сел в Ульяновске. После этого он доставил пассажиров в Саратов и отменил вылет в Сочи из-за технической неисправности. На тот момент участники рейса уже поднялись на борт, их высадили на взлетно-посадочную полосу.

В саратовском аэропорту Гагарин не стали комментировать причины изменения расписания лайнеров. Уточняется, что сейчас ограничения полетов в регионе нет.

Ранее самолет авиакомпании Finnair не смог сесть у границ России. Причиной стали помехи в работе навигационной системы GPS.