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15:17, 12 июня 2024Мир

Экс-министра обороны Словакии заподозрили в госизмене из-за передачи МиГ Украине

На экс-министра обороны Словакии Надя подадут иск из-за передачи МиГ Украине
СюжетМинобороны

Фото: David W Cerny / Reuters

Бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя заподозрили в госизмене из-за передачи МиГ Украине, против него подадут иск. Об этом заявил вице-премьер, глава Минобороны республики Роберт Калиняк. Его цитирует РИА Новости.

По словам Калиняка, своими действиями Надь ослабил вооруженные силы страны, что идет вразрез с конституцией.

«Небылица на небылице. Никакие деньги [за самолеты] не пришли, никакой замены им тут не осталось, никакой ПВО нет», — добавил он.

Ранее госсекретарь словацкого Минобороны Игор Мелихер заявил, что передача Словакией истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной. Он пообещал, что в отношении Надя, передавшего Киеву истребители, примут «юридические меры».

В марте 2023 года экс-глава оборонного ведомства Словакии заявил о передаче Вооруженным силам Украины четырех истребителей МиГ-29 и пообещал передать Киеву еще больше техники.

Варвара Кошечкина
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