Глава фракции Зеленского сфотографировался с противниками мобилизации на Украине

Арахамия сфотографировался в Германии с противниками мобилизации на Украине

Глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия сфотографировался с противниками мобилизации на акции протеста в Германии. Об этом сообщило издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на снимке украинцы держали плакат, на котором было написано «Зеленский отдал приказ похищать мужчин».

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что правительство Украины не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию, перекладывая ее на Раду.

Прежде проживающим заграницей украинцам запретили удаленного вставать на воинский учет. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что данные из дипучреждений передаются в военкоматы, а обновить их через приложение «Резерв+» нельзя.