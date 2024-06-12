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14:59, 12 июня 2024Мир

Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах на работе

WSJ: Илон Маск состоял в сексуальных отношениях с подчиненными в SpaceX

Фото: Apu Gomes / Getty Images

Американский бизнесмен Илон Маск состоял в сексуальных отношениях со своими подчиненными в компании SpaceX. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Одна из женщин, которая обвинила Маска в домогательствах на работе, пожаловалась, что он неоднократно предлагал ей родить ему детей. После отказа сотрудница не получила повышения зарплаты и столкнулась с придирками со стороны бизнесмена по поводу ее работы.

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Отмечается, что источником WSJ послужили переписки, материалы электронной почти и интервью с более чем 48 людьми. В их числе оказались друзья и родственники пострадавших женщин, а также бывшие работники SpaceX.

Сам Маск не ответил на запросы журналистов, хотя ситуацию прокомментировала директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Она заявила, что информация о домогательствах не отражают культуру SpaceХ. По ее словам, компания рассматривает все подобные жалобы и принимает меры реагирования.

Ранее Илон Маск пожаловался, что никто не верит в его инопланетное происхождение и в шутку назвал себя пришельцем. При этом он не исключил, что люди — единственная форма разумной жизни во вселенной.

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      Мария Борисова
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