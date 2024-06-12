Маск отреагировал на включение украинцами в список трампистов и коммунистов

Маск: украинцев, опубликовавших список трампистов, надо признать террористами

Американский миллиардер Илон Маск предложил признать террористами украинскую медиа-компанию, которая опубликовала черный список американских политиков, критикующих помощь Киеву. Об этом он написал в комментариях под сообщением конгрессмена Джима Бэнкса на его странице в соцсети Х.

Также несколько конгрессменов-республиканцев направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с вопросом, на каком основании связанная с американским правительство НКО публикует подобные списки.

Список опубликовала украинская медиа-компания TEXTY. В него попали 391 физическое лицо и 76 организаций, выступающих за пересмотр политики оказания помощи Киеву. Помимо Маска в нем, например, оказался бывший президент Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, общественные и политические деятели.