На Западе заявили о пощечине европейским лидерам на выборах из-за Украины

Экс-разведчик Бо: европейские лидеры получили пощечину на выборах из-за Украины

Европейские лидеры получили пощечину на выборах в Европарламент из-за попыток отвлечь внимание населения от нерешенных вопросов в странах объединения в сторону Украины. Об этом заявил отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«На парламентских выборах почти все страны получили пощечину, когда правые партии добились успеха», — отметил экс-советник НАТО.

По его словам, лидеры стран Европейского союза (ЕС) пытаются отвлечь внимание в сторону украинского конфликта вместо решения внутренних проблем, поскольку сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны собственного населения.

Ранее переизбранный на новый срок евродепутат от правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Тьерри Мариани объяснил, почему партия президента Франции Эммануэля Макрона показала провальный результат на выборах в Европарламент. Он считает, что это произошло из-за помощи Украине.