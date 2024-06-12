Vanguardia: «мутная игра» Евросоюза на Украине плохо кончится

Обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро призвал Европейский союз (ЕС) воздержаться от «зловещих интересов» США и НАТО, которые они преследуют на Украине. Он назвал происходящее «мутной игрой», которая плохо кончится для Европы.

Журналист отметил, что реакция ЕС на конфликт указывает на то, что блок преследует не совсем мирные цели, положенные в основу его создания. После выборов в Европарламент следует задуматься, как члены объединения оценивают происходящее между Россией и Украиной.

Мелеро добавил, что в публичных дискуссиях в Европе не рассматриваются иные варианты завершения конфликта, кроме как «безоговорочной капитуляции России». По его мнению, это противоречит озвученным мирным целям.

«Мне кажется, что здесь что-то не сходится и что Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо. Конфликт на Украине, похоже, не исключение», — заключил обозреватель.

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