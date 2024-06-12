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04:36, 12 июня 2024Мир

Во Франции объяснили провал партии Макрона на выборах в Европарламент

Депутат Мариани: партия Макрона проиграла на выборах в ЕП из-за помощи Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Переизбранный на новый срок евродепутат от правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Тьерри Мариани объяснил, почему партия президента Франции Эммануэля Макрона показала провальный результат на выборах в Европарламент. Его слова приводит РИА Новости.

Мариани объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент и подчеркнул, что это произошло из-за помощи Украине. По словам политика, RN — единственная партия, которая поставила в центр своей кампании проблемы граждан страны.

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«Единственные, кто говорил об уровне жизни французов, об их проблемах, влиянии политики ЕС на жизнь французов, — это мы. А для большинства французов Украина слишком далека. Французы не хотят войны», — объяснил депутат.

Ранее стало известно, что партия Макрона «Возрождение» проигрывает на выборах в ЕП. На фоне результатов голосования глава государства объявил о роспуске Национального собрания, назначив досрочные выборы в нижнюю палату парламента.

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      Марина Совина
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