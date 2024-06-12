Небензя заявил о необходимости пересмотра бессрочных санкций в отношении КНДР

Небензя заявил, что нужно пересмотреть бессрочные санкции в отношении КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении Северной Кореи. О такой необходимости он заявил на заседании Совбеза международной организации. Его цитирует ТАСС.

Небензя указал, что в отношении КНДР не работают механизмы по корректировке ограничений, а также не предусмотрена процедура справедливого решения о делистировании лиц. Он отметил, что Пхеньян является, по сути, единственным исключением, которому «отказано во всем».

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «американским прислужником» за критику попытки Пхеньяна вывести разведывательный спутник на орбиту.