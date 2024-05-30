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07:30, 30 мая 2024Мир

МИД КНДР назвал генсека ООН «американским прислужником»

МИД КНДР назвал генсека ООН Гутерриша «американским прислужником»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «американским прислужником» за критику попытки Пхеньяна вывести разведывательный спутник на орбиту. Об этом сообщило ЦТАК.

По словам дипломата, что генсек ООН через своего официального представителя дал знать, что «резко осуждает» попытку запуска спутника Северной Кореей как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Ким Сон Ген отметил, что у КНДР есть право на использование космического пространства. Однако санкции СБ ООН запрещают Пхеньяну запуски с использованием технологий баллистических ракет.

Ранее власти Японии сообщили, что Северная Корея запустила ракету, которая была предположительно опознана как баллистическая. Об этом заявили и в руководстве вооруженных сил Южной Кореи. Американские военные также подтвердили эту информацию.

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      Юлия Мискевич
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