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11:24, 12 июня 2024Экономика

Немецкая Uniper заявила о расторжении контракта на поставки российского газа

Импортер газа Uniper объявил о прекращении действия контрактов с «Газпромом»

Фото: David Young / Globallookpress.com

Крупнейший немецкий импортер газа Uniper объявил о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт». В компании заявили, что такой шаг стал возможным после того, как арбитражный суд предоставил ей соответствующее право и присудил компенсацию в размере 13 миллиардов евро за непоставленные с 2022 года объемы топлива.

«Несмотря на то что с конца августа 2022 года поставки газа прекратились, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями по-прежнему действовали юридически, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х годов», — говорится в пресс-релизе Uniper.

Гендиректор немецкой компании Майкл Льюис, говоря о «возмещении убытков», в свою очередь, отметил, что «с точки зрения сегодняшнего дня пока неясно, следует ли ожидать значительных сумм». В сообщении также указывается, что в связи с прекращением поставок российского газа Uniper пришлось закупать топливо «другими способами», что иногда приводило к дополнительным ежедневным расходам на «сотни миллионов» евро, покрыть которые удалось только при поддержке государства.

Весной прошлого года президент России Владимир Путин передал долю немецкой компании в ее российской «дочке» Unipro во внешнее управление Росимуществу. В Uniper заявили, что с конца 2022-го фактически не могут осуществлять операционный контроль над российской организацией, которая деконсолидирована и практически полностью списана с баланса материнской компании. Позднее решение российских властей там назвали нарушением двусторонних договоренностей, заявив о готовности инициировать арбитражное дело в случае, если спор не будет решен в ходе переговоров.

В марте российский суд вынес решение о запрете Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом, пригрозив немецкой компании штрафом в 14,3 миллиарда евро, писал ТАСС. В Uniper высказывали опасения, что это может позволить изъять ее активы в России.

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      Дмитрий Воронин
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